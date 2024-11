A Magyar Posta az utolsó pillanatban szólt

Máshol is kaptak levelet a postahivatal bezárásáról. Október végén bezár a nagybajcsi és kisbajcsi posta is. November 4-től Nagybajcson naponta fél 1-től 1 óráig, Kisbajcson 8 óra 15 perctől 8 óra 45 percig lesz elérhető a mobilposta.

A Magyar Posta október 31-ével bezárja a nagybajcsi postahivatalt is. Teilinger Imre polgármester nem szeretné kitenni a zárva táblát.

Fotó: Nagy Gábor

– Felháborítónak tartjuk, hogy október 25-én, pénteken kaptuk a levelet arról, hogy október 31-én mindenféle egyeztetés nélkül bezár a posta – mondta el tömören véleményét Teilinger Imre, Nagybajcs polgármestere. – A posta megszűnése az önkormányzatnak is káros. Egyrészt folyamatosan fejlődik a falu, óvoda, bölcsőde, faluház, orvosi rendelő, mindenféle szolgáltatás van, ez pedig megszűnik. Sokféle családtámogatás segíti a falvak fejlődését, de ez az intézkedés minden korosztályra negatívan hat, de főleg az időseket érinti. Megírtam a Magyar Posta igazgatójának, hogy Nagybajcs közel 1300, Kisbajcs 1000 fős, de közös körjegyzőségben vagyunk Vénekkel, így Szőgyével együtt a négy településen mintegy 2400 fő marad posta nélkül. Nagybajcs lélekszáma az elmúlt 5 évben 25 százalékot emelkedett, folyamatosan nő és hamarosan el fogja érni az 1500 főt. Én is, és Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő is kérte a Magyar Postát, hogy tartsák meg a településünkön a postai szolgáltatást valamilyen módon. A posta jelenleg az önkormányzat épületében működik. Felajánlottuk, hogy nem kérünk bérleti díjat és a teljes rezsi költséget is átvállaljuk, mert arra hivatkoznak, hogy gazdaságtalan számukra a posta működtetése – mondta elkeseredetten Teilinger Imre, Nagybajcs polgármestere. – Ragaszkodnak azonban ahhoz, hogy az 1500 főt el nem érő településeken bezárjanak, pedig azt is megírtam, hogy a lakosság egyharmada nyugdíjas, számukra nagyon fontos lenne, hogy helyben legyen lehetőségük az eddigi szolgáltatások igénybe vételére. Kértem azt is, hogy csak próbaképpen csak az egyik helyen zárjanak be és nézzék meg a forgalom alakulását. Erre sem volt fogadókészség, pedig nem csak a magánemberek, cégek, de még az önkormányzat is ott intézi a pénzügyeit is. Arra kaptunk ígéretet, hogy november elején újra nyitják a partneri programot és nekünk kell hozzá vállalkozót találnunk. A megoldást nehezíti, hogy 3 évre kell a posta működtetését vállalni és úgy kell vállalkozót találni a szolgáltatásra, hogy nincs információnk a kiadások és bevételek nagyságáról – elemezte a helyzetet a polgármester.