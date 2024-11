A hátteret a Sokoró Lovasudvar adja, a ló szeretete, amelynek alapjait Hankó Zoltán alapozta meg lovas fogadó létrehozásával. A vállalkozást aztán három gyermeke és családja vitte, viszi tovább.

A ló szeretet egy év alatt sikeres csapatot kovácsolt a Sokoró Lovasudvarban.

Fotó: Csapó Balázs

Ló a közös hobbi alapja

– Ahogy a gyermekeink nőttek, kiderült, hogy ők is nagyon szeretik a lovakat. Arra gondoltunk, hogyan lennének jó lovas emberek, ha nem mutatunk példát nekik. Egyetértettünk abban, hogy a ehhez komolyan kell foglalkozni a lótartással, a lovasoktatással – mesélt a kezdetekről Hankóné Kapl Timea. – Felújítottuk a lovardát, kicseréltük a pálya talaját. Kész van a fedeles lovarda, a szabadtéri kivilágított pályánk. Elindult az élet. Olyan bértartóink vannak, akik vidáman, jóérzéssel jönnek hozzánk, egy csapatban dolgoznak. Így most nagyon szerencsések vagyunk, mert a mi gyerekeink is nagyon jó közegben nőhetnek fel – tette hozzá Tímea.

A ló szeretete közösséget kovácsol.

Fotó: Csapó Balázs

Sokszor beszélünk arról, hogy a kamasz gyerekekre mennyi veszély leselkedik, de azt is megtapasztalhatjuk, hogy egy jó, egymást támogató sportcsapatban milyen jó közegben nőhetnek fel. Együtt járnak edzésre, versenyekre, sok időt töltenek együtt a hasonló érdeklődésű fiatalokkal és nagyon odafigyelnek egymásra. A lovardába járó fiatalok is szabadidejük nagy részét a jó helyen töltik, nem csavarognak, drogoznak, nem a számítógép előtt ülnek. A sport azonkívül nagyok sok olyan tulajdonságot fejleszt, ami kihat egész életükre.

A ló és a jó szakember is szükséges a közösség építéshez.

Fotó: Csapó Balázs

– Nagyon odafigyelnek a fiatalokra a velük foglalkozó szakemberek is, akiknek a segítségével ezalatt az egy év alatt is már nagyon szép sikereket értek el lovasaink a versenyeken. Egy kimagasló tudású edző, Szalay Judit szinte pótanyaként foglalkozik a gyerekekkel, Egervári Attila, a vármegyei díjugartó szakág elnöke pedig a sokéves tapasztalatával segíti a klubot. A fogathajtás sem marad ki az egyesület életéből, hiszen férjem, Hankó Zoltán eredményesen versenyez a fogathajtó versenyeken. Sokat tanult edzőjétől, Dobrovitz József világbajnok fogathajtótól, aki nálunk, a sokorói dombokon készült fel az idei szilvásváradi világbajnokságra, ahol a legjobb magyar eredményt érte el.