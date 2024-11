Számos területen tölt be közéleti szerepet, s október elsejétől a helyi önkormányzati képviselői tisztséget polgármesterire cserélte fel Nátz Miklós. Lébény új vezetőjével beszélgettünk.

Lébény új polgármestere, Nátz Miklós többgenerációs iparos családból származik

Fotó: Kerekes István

Lébényben évszázadok óta

– A nyolcszáz éves családfánk háromszáz évre visszavezethető Lébényben. Több generációs a családunk iparos múltja. Édesapám bognárként dolgozott, én asztalos lettem, technikusi képzettséget és mesterleveleket szereztem. Harminc éve kezdtem fa- és padlóburkolással foglalkozni, elsősorban lakossági vonalon, de például közintézményeknél is, így a Hansági Múzeum épületénél. Közben elvégeztem a menedzsment–gazdálkodás szakot. Három éve Győrben oktatóként adom át a tudásomat – mutatta be pályáját Nátz Miklós.

Az új polgármester számos közéleti funkciót is betöltött és betölt máig. Mint mesélte, a helyi motoros egyesület alapító tagja, a horgászegyesület elnöke, a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület elnökségi tagja (iparosok szakmai vizsgáztatásában is részt vesz). 2010-től a helyi egyházközségben is tevékenykedik, annak világi elnökeként.

– Korábban is volt megkeresés, végül 2010-ben lettem először képviselőjelölt. 2014-ben és 2019-ben pedig már polgármesterjelöltként indultam, a korábbi szoros verseny után a település iránti elkötelezettség által vezérelve jelentkeztem most júniusban. A tenni akarás motivált – emelte ki az új polgármester.

Németh Zoltán lett az alpolgármester

Nátz Miklós hangsúlyozta: nagyon sok munka vár rá. Tevékenységét megújult képviselő-testület segíti, ketten újként kerültek be, Németh Zoltán helyi pékmester lett az alpolgármester.

– Az óvodánk, bölcsődénk új építésű, a hivatalban jelenleg teljes a létszám. Ugyanakkor sok a feladat: egyik ilyen a belvíz elvezetés orvoslása, a feltöltődött árkok tisztítása, karbantartása. Ugyan nem önkormányzati tulajdon, de a Rabi-tó rendbetételét is szorgalmazzuk, mert eliszapolódott. Ám ez egy egymilliárdos beruházás lenne, pályázati forrás szükséges hozzá. A járdaépítést is fontosnak tartom – sorolta a városvezető. Mint elmondta, milliárdos költségvetésük, 300 millió forintjuk van lekötve.