A közmeghallgatáson a városlakók egyéni felvetéseikre is választ kaphattak

Fotó: Kerekes István

Városlakók felvetései

A közmeghallgatáson több városlakó is megjelent, akik egyéni ügyekben kértek segítséget, a két nagy civil szervezettől pedig javaslatokkal jöttek. Dr. Unger András, a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnöke komplett javaslatcsomaggal, több felvetéssel is érkezett – immár a hagyományokhoz híven osztva meg a társaság észrevételeit. Mint elmondta, a forgalomirányítás terén sok pozitív változást tapasztaltak. A Kapucinus utcai körforgalom mellett az elnök szerint fontos lenne megoldást találni a Deák téri csomópontra, mely a város legforgalmasabbja. Ez történhetne akár az egyébként is felújításra szoruló Nepomuki szobor elmozdításával is. Az elkerülő megépítésére is melegen kellene tartani a terveket, továbbá a város tisztaságára is jobban kellene figyelni – itt dr. Unger András az edukációra is kitért. Szabó Miklós válaszában megfogalmazta, tudják, hogy a forgalom kritikus pont a városban, az elkerülő pedig saját forrásból nem, csak állami támogatással valósítható meg.

Nagy Sándor egy városi civil koncepció létrehozását szorgalmazta

Fotó: Kerekes István

Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség alelnökeként kért szót: rámutatott 206 civil szervezet működik a városban, szükség lenne egy városi civil koncepcióra. A polgármester ezzel egyetértett, dr. Iváncsincs János civil tanácsnok koordinálásával születhet meg ez az anyag.