A soproni városvezetés csütörtökön a közgyűlésen összesen 17 napirendi pontról dönt. Az előterjesztések szerint az első napirendi pontként a Városfejlesztési Bizottság tagját választják meg, amit Perkovátz Tamás lemondása indokolt.

A soproni képviselő-testület csütörtökön tartja a novemberi közgyűlést. Fotó: Kisalföld archívum

Utca nevektől a nemzetiségi önkormányzatokig

Lakossági kezdeményezésekre szükségessé vált több közterület elnevezése is. Sopronkőhidán a sportpálya melletti utca kap új nevet, melyre több javaslat is érkezett. A képviselő-testület a lakosság ötlete alapján a Kaszárnya utcára vagy Őrszem utcára szavazhat, valamint a Városfejlesztési Bizottság elnöke, Mágel Ágost javaslatára, a Tihanyi Árpád utcára. A Virágvölgyben két közterület elnevezéséről is döntenek. Az egyik utca a Scheibel dűlőtől nyugatra helyezkedik el, amelyre három javaslat is érkezett:

Napfényvölgy utca,

Virágmező utca

Törköly utca.

A másik közterület a Levendula utcától délre helyezkedik el, erre egyedül Mágel Ágost tett javaslatot, méghozzá a Petúnia utca elnevezést.

Döntenek a Halász utcai Tagóvoda "B" épületének 2024. évi használatáról szóló beszámoló elfogadásáról. Továbbá a novemberi feladatok közé tartozik a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos teendők is. Az október 9-én megalakult Soproni Görög Nemzetiségi Önkormányzattal új szerződést kell kötniük, a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal és a Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződést pedig felülvizsgálják.

Hajléktalan ellátót építenének

A város részt vesz az európai uniós TOP Plusz Városfejlesztési Programban, melynek keretében korábban megújul a Lenkey utcai rendelőintézet. A program keretében ezúttal két beruházást tervez megvalósítani az önkormányzat, melynek elfogadásáról csütörtökön szavaznak. Az uniós forrásból Kisalföldi ASzC Roth Gyula Technikum Kollégium épületének felújítását végeznék el, illetve hajléktalan személyek részére nappali ellátást nyújtó központ építését. A Roth Gyula Kollégium energetikai korszerűsítése már korábban megkezdődött a nyílászárók cseréjével és födémszigetelési munkálatokkal szintén uniós forrásokból, most folytatnák az energetikai korszerűsítés a Lackner Kristóf utcai és a Csarnok utcai homlokzat felújításával.

A hajléktalan személyek nappali ellátását nyújtó intézmény jelenleg a Soproni Szociális Intézmény Kossuth utca 10. szám alatti épületében működik számos más szociális feladatellátás mellett. Az ellátás színvonalas és jelenkor elvárásainkat megfelelő működéséhez szükséges lenne egy új telephely, modern körülmények között kialakítani a hajléktalan ellátó központot, melynek első ütemeként a nappali ellátás kialakításra kerülhetne sor a támogatási forrásból az önkormányzati tulajdonban álló Somfalvi úti telken.

Közgyűlésen választják meg a városi kitüntetetteket

A soproni városvezetés szavaz a december 14-i hűségnapi kitüntetettek megválasztásáról. Döntenek a 2024. évi közbeszerzési terv módosításáról is. Több önkormányzati rendelet módosítása is napirendre kerül csütörtökön. Többek között megemelhetik az anyakönyvvezető illetményét, a kizárólagos parkolóhely-használati jogosultságának árát az üzletek számára, és a temetkezési helyek megváltásának díját. Végezetül az utolsó napirendi pontként döntenek az F.K.L. Sportszolgáltató Kft. soron következő taggyűlésén szereplő napirendi pontról.