A Soproni Egyetem Zöld Egyetemként elkötelezett a környezetvédelem mellett, és ezt a törekvést a hűségerdei faültetés is kifejezi, aminek tulajdonképpen két fontos üzenete van. Egyrészt minden hallgató részt vesz benne, így az itt ültetett fák hosszú távon jelképezik az egyetemi éveket és a közösségi élményeket, azokat, amelyeket a hallgatók évekkel később is szívesen idéznek fel. Másrészt a Hűségerdő fontos szerepet játszik az egyetem karbonsemleges működésének fenntartásában, mivel a fák jelentős mennyiségű szén-dioxidot kötnek meg. Ezt a célt támogatják intézményünk fenntartható technológiái is, mint például a faaprítékos fűtőművek