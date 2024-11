Hogy elkaptuk-e a fertőzést, az nagyon gyorsan kiderül: két nap után tüneteket produkál a kötőhártya gyulladás.

– Akár 8-10 nap is kell, mire a megszabadulunk tőle – mondta el a házi orvos arra a kérdésre, mennyi idő alatt múlik el a kötőhártya gyulladás. – Fontos továbbá az is, hogy akkor is folytassuk a kezelést 2-3 napig, ha a beteg már nem produkál tüneteket. Arra is felhívnám a figyelmet, hogy kötőhártya-gyulladás esetén soha nem elég csak a beteg szemet kezelni, az egészségeset is szükséges megelőzés gyanánt.