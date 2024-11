16.30–18.30 Szilvia Minibalett, bővebb információ: 30/822-9010, részvételi díj: 2200 Ft/alkalom, 9.000 Ft/havibérlet.

Sopron

Könyvbemutató

11. 15., péntek, 17.00

Széchenyi István Városi Könyvtár

Kuntz Zoltán Negyven év szívvel és tollal című kötetének bemutatója.

Beszélgetőpartner Vörös Ákos mestertanár, a Lions Club Sopron tagja.

A könyvbemutatón a szerző dedikál és könyvei megvásárolhatók.

A program ingyenes.

Egy korty művészet

11. 16., szombat, 18.00

Festőterem (Petőfi tér 8.)

Őrület és zsenialitás

Gyakran halljuk a közhelyszerű megállapítást, hogy a zsenialitást csak egy hajszál választja el az őrülettől. A két dolog azonban csak annyiban hasonlítható össze, hogy a polgári, józan és fegyelmezett életmód szempontjából valóban mindkettő nehezen érthető szélsőséget képvisel. Az őrültek nem zsenik, a zsenik nem őrültek, még akkor sem, ha a művészetben számos példát találunk az úgynevezett „őrült zsenik”-re.

Bellák Gábor művészettörténész előadása a Tastevino bor-, illetve sörkóstolójával.

Belépőjegy, mely a borkóstolás árát is tartalmazza (ötféle bor): 4000 Ft/fő.

Az emberszelídítés művészete

11. 19., kedd, 17.30

Soproni TIT előadóterme (Várkerület 98.)

Az emberszelídítés művészete címmel Lőwy-Korponay Bereniké szociálpedagógus előadását hallgathatják meg az érdeklődők.

Mit jelent pontosan az emberszelídítés, ki a szelídítő, ki az alany? Hogyan valósul meg ez a gyakorlatban? Kik az igazi szelídek? Lőwy-Korponay Berenike az Emberszelídítés című, 2023-ban megjelent könyvében ezekre a kérdésekre keresi a választ.

A program ingyenes.

Mosonmagyaróvár

Orfeum

11. 17., vasárnap, 17.00

Fehér Ló Közösségi Ház

„Tisztelt Publikum! Kedves Hölgyek és Urak! Légyottra hívja Önöket a Lipóti Színjátszó Csoport. Az est folyamán elviszik Önöket az 1930-as évek Budapestjére, az Orfeum mulatóba. Annak idején a dalok, kuplék, táncbetétek mellett rövid bohózatokkal is szórakoztatták a nézőket. Többek között Nóti Károly darabjait is itt mutatták be. A kor legszebb dalaival, két bohózattal és kivetítőn az akkori Budapest ikonikus épületeivel hozzuk el Önöknek a kor hangulatát.” Rendező: Fazekasné Marcsi.