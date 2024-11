A BNF Kft. családi vállalkozás, melyet már a második generáció irányít. Jelenleg 180 munkatársat foglalkoztatnak. A BNF Kft. az elmúlt közel három évtizedben folyamatosan fejlődött és a tulajdonosok azt mondják, legalább tíz évre való tervük, elképzelésük most is van. HUFBAU áruházaik szerte a megyében megtalálhatóak: Csornán, Győrben, Mosonmagyaróváron, Szombathelyen, Kapuváron és Sopronban is várják a vásárlókat.

Presztízs-díj – Krass Árpád és Krass Cecília a vállalkozás továbbépítésére törekszik.

Forrás: MW Archívum

Krass Cecília és Krass Árpád egyetemi tanulmányaik után "kijárták a BNF-iskolát is". Azaz fokozatosan és tudatosan vették át a jövőre harminc esztendős vállalkozás vezetését a szüleiktől. Úgy tartják, a vállalat erős alapokon nyugszik és büszkék rá, hogy munkatársaik közül jónéhányan régóta együtt dolgoznak velük.

"Több éves folyamat volt a cégvezetés átvétele, fiatalként évről évre egyre nagyobb teret kaptunk. Így utólag, felnőtt fejjel látjuk, hogy szüleink részéről óriási türelemre és kompromisszumkészségre volt szükség. Voltak persze nézetkülönbségek, előfordult, hogy másként láttunk egyes üzleti kérdéseket, de tudtuk, hogy mindannyian a vállalkozás építésére törekszünk"

- emlékeztek vissza a cégtulajdonosok.

A jövőt illetően azt vázolták, hogy Kft. mostani helyzete lehetővé teszi a további fejlesztéseket, a terjeszkedést. Az elmúlt években területeket vásároltak, melyeken újabb áruházakat, telephelyeket szeretnének létesíteni. Az elképzelések szerint következő beruházásuk Budaörsön lesz.

Az építőipart érintő változásokat az elmúlt években természetesen a BNF Kft. is megérezte, ám a vállalat menedzsmentje mindig arra törekszik, hogy a kihívásokra előrelépéssel reagáljon. "Az új helyzetek új hozzáállást igényelnek részünkről is és mi ezekhez igyekszünk rugalmasan alkalmazkodni és a lehetőségeket megkeresni. Olyan utakat keresünk, amit esetleg mások nem találnak meg. Ezt persze kemény munkával érhetjük csak el, de nem ijedünk meg, hiszen szüleinktől is ezt tanultuk és láttuk"- vallják a Krass testvérek.