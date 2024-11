Megkezdődött a Keleti pályaudvar váltókörzetének felújítása, elindult a Keleti-program – erről kedden, a MÁV vezérigazgatója Hegyi Zsolt számolt be a társaság közösségi oldalán. Kitért arra is, hogy a Keleti pályaudvar az év második felében két – váltókkal kapcsolatos – kisiklás miatt is a hírek főszereplőjévé vált.