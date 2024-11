A gazdaságinformatikai képzések és kutatások során is nagy hangsúlyt fektetünk a mesterséges intelligencia tudományos és üzleti alkalmazására. Hallgatóink versenyképességét azzal segítjük, hogy a piaci irányokhoz igazítjuk oktatásukat is. A konferencia ugyancsak ezt a célt szolgálta, hiszen a tehetséges fiatalok is szerepet kaptak a programban