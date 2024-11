Németh László bátyjával és párjával, Stipkovics Zoltánnéval él több mint 10 éve Nyalkán, egy harminc éve épült családi házban. László 68 éves, testvére és élettársa is rokkantnyugdíjból tartja el magát, amely épphogy elég a rezsire, gyógyszerekre és az élelemre. Az évek alatt nem volt lehetőségük felújítani az épületet, ezért a tető tönkrement. Néhány hete pedig be is ázott több helyen. Ezért fordultak vészsegítségért a Jóakarat Hídjához.

Németh László és párjával, Stipkovics Zoltánné mutatja, hogy milyen pusztítást végzett a tetőbeázás. A Jóakarat támogatásából meg tudják javítani. Fotó: Csapó Balázs

Kölcsön sem volt elég a tető befejezésére

– Sikerült némi kölcsönt felvennünk, amiből palatetőt vásároltam, valamint szakembert is megbíztam a munkával. Mivel egy háztető felújítása, befoltozása manapság nem pár százezer forint, így csak a szerkezet hátsó felét tudta megcsinálni az ács a felvett kölcsönből. Sajnos a többi részre már elfogyott a pénz, ezért is kértük a Jóakarat hídja segítségét. Különben újra beázik a tető a fejünk felett. Így is nagy károkat okozott, minden szobánk plafonja bepenészedett – mutatta otthonukat Németh László.

A szakembert megtalálták a munkára, már csak az anyagi támogatásra volt szükség a megvalósításhoz.

Jóakarat segítségével ereszt is kap a ház

A nyugdíjas férfitól megtudtuk, hogy ereszcsatorna sincs a családi házon, amely feltétele a tető cseréjének, javításának. A szakember anélkül neki sem tud állni a munkának.

– Mostanában ránk jár a rúd, a mosógépünk is meghibásodott. A szerencsétlenségben a szerencse, hogy meg lehetett javítani, de a kevés bevételünkből ilyen kiadásokra nemigen futja – tette hozzá Németh László.

Olvasóink rendszeres és nagylelkű adományainak köszönhetően ezúttal 500 ezer forinttal tudtuk segíteni a nyalkai családi ház tetejének megmentését. Ugyan a beázás miatt némi festésre is szükség lesz a szobákban és a konyhában, de legalább amiatt már nem kell aggódnia Zoltánnak és párjának, hogy csepegő plafon alatt ünneplik a karácsonyt.

