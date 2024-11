- Extrém hőség jellemezte a 2024-es évet, ilyen időjárással korábban nem találkoztunk. Tavasszal még kaptunk csapadékot, egy kicsit nyáron is, augusztus viszont rendkívül száraz és meleg volt és ez felgyorsította az érés folyamatát. Amitől korábban féltünk, hogy napégette szőlőfürtjeink lesznek, az idén bekövetkezett. Pedig készültünk rá, védtük a szőlőt. Nem bontottuk meg a lombfalat, hogy a levelek takarják a fürtöket, de hiába, nehezen viselte a növény az extrém hőséget - mondta Luka Enikő, aki három hektáron termel szőlőt Fertőrákos határában. Borai kizárólag kékszőlőből készülnek, a választékban cabernet sauvignon, pinot noir, kékfrankos, zweigelt, merlot és turán szerepelnek.

Luka Enikő szerint az extrém időjárás ellenére különleges, jó évjárat lesz a 2024-es.

- A hőség miatt nagyon korán, augusztus utolsó hétvégéjén el kellett kezdeni szüretelni. A zweigelt, a kékfrankos, a pinot noir és a turán időben lekerült a tőkékről. Ahol pár napot késtünk, ott elkezdett töppedni a szőlő. A későbben érő fajtákat, mint a cabernet sauvignon és a merlot, általában október közepén szüreteljük, ezeket kénylenek voltunk kint hagyni. Sajnos nagy kárt tett bennük a szeptemberi négynapos ítéletidőt, volt olyan hely, ahol az erős szél a lehálózott kordon alá kapott és komplett szőlősorokat döntött el - tette hozzá Enikő, aki azt is elmondta, az extrém időjárás ellenére összességében különleges, jó évjárat lesz a 2024-es.

- Érettséget, cukorfokot tekintve fantasztikus volt a termés. Azok a szőlők is szépen beértek, amiket nem tudtunk időben leszedni, csak azoknak a sok eső miatt nem lett annyira magas a cukorfoka. Most már minden le van préselve, újborként forr a pincében, zajlik az almasav bontás. Mivel kék szőlőink vannak, nálunk a rozé készül el először, újborként azt lehet kóstolni. Az idei nagyon finom lett, zamatos, üde és szép gyümölcsös illatok jellemzik. Látványban is szemet gyönyörködtető, élénk rózsaszín. Remélem másoknak is ízleni fog, a hétvégi Libabőr fesztiválon meg lehet kóstolni - mondta optimistán a fertőrákosi borász.