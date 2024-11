Város vagy városias?

A rendezvényen dr. Trócsányi András egyetemi docens is előadást tartott, aki korábban segítette Jánossomorját a városi rang megszerzésében. Legújabb városok – városodás, városiasodás a rendszerváltozás utáni Magyarországon címmel arról beszélt, hogy egészen 2021-ig növekedett a városok száma: a 3155 településből 348 a város. Magát a város fogalmát is boncolgatva arra jutott, hogy az gyorsan változik a nagyvilágban, de Magyarországon is, hogy mi is egy város. Feltette azt kérdést is, hogy Jánossomorja mennyire város vagy városias?