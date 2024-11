A legrosszabbak Győrszabadhegy, Kisbácsa, Likócs és Győrszentiván útjai

- Jó állapotú útjaink azok, melyeket az elmúlt 15-20 év időszakában épültek meg, vagy 10 éven belül újítottunk fel. Ilyen a Jedlik-hídhoz épült úthálózat, vagy Szövetség út, Audi gyárat megkerülő út. Ide sorolhatóak a felújításon átesett útjaink, a Szigethy Attila út egy része, az Ipar út, a Reptéri út, vagy a 81-es főút – Tatai út csomópontjának környezete, a Szent Imre út Erzsébet ligeti szakasza, vagy a Jókai út - sorolta a közútkezelő igazgatója. A legrosszabb állapotú utak Győrszabadhegy, Kisbácsa, Likócs és Győrszentiván városrészekben találhatók. Jobbak a fiatalabb városrészek, mint Adyváros, Marcalváros, József Attila lakótelep útjai. Azzal együtt, hogy ezek az útburkolatok olykor elérik az ötvenéves kort, például Adyvárosban, tehát van velük probléma, de nem az alapvető infrastrukturális elemek hiánya miatt, hanem az amortizáció, vagy a rossz minőségű közműhelyreállítások miatt.

Ötszázból százhatvan éppen csak elégséges osztályzatú

A győri útkezelő érdekeltségébe tartozó 500 kilométerből mintegy 160 kilométer hosszú út minősítése az iskolai osztályzáshoz hasonlítva 1-2 osztályzatú, tehát felújításra szorul, mutatott rá a szakember. Ilyen például Pinnyéden a Szent Vendel utca, Győrszentivánon a Kör tér, vagy a Szikes utca egy szakasza, vagy a Vadrózsa utca, Nádorvárosban a Lomb és Honleány utcák, vagy az Attila utca zsákutca szakasza, forgalmát tekintve a Bartók Béla út is felújítandó. Adyvárosban a Tihanyi Árpát út és a Magyar út is felújítandó, Marcalvárosban a Lajta út, vagy a Mécs László út is a felújításra szoruló útjaink. Ménfőcsanakon a Csanaki utca, vagy a Hajnal utca, Nádasdy Ferenc utca szorul felújításra. Szabadhegyen a Koppány, Virág, Rezeda, Mazsola, Balogh, Ötház utcák mindegyike, Bácsán a Kalapács, Kultúrház, Benedek Elek utcák, Újvárosban a Bálint Mihály utca hátsó szakasza, Sziget városrészben a Lakatos utca. A felsorolás nem teljes, csak kiragadott példák, hosszú lenne a sor sajnos, tette hozzá.

A felújítás alapvetően nem műszaki kérdés, hanem döntően a pénzügyi finanszírozáson, valamint az utak alatti közművezetékek állapotán, vagy azok rekonstrukcióján múlik, hogy mit tudunk felújítani, átépíteni

- összegzett Máthé-Tóth Péter, a győri Útkezelő Szervezet igazgatója. Hozzátette, hogy a fenntartó önkormányzat fontos feladata a minél nagyobb forrás biztosítása az utak karbantartására és felújítására. Győr úthálózatának minősítése iskolai osztályzattal kifejezve közepes értékelésű.