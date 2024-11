Hair: Különösen aktuális ez a világhírű zenés darab mint a háború elleni örök kiáltás. Valójában egy bohém New York-i hippitársaság történetét meséli el, akik a vietnami háború ellen emelik fel szavukat a behívóparancs megtagadásával is. A musical szövegének szerzője, Rado szerint a hosszú haj a hippi korszakban a szabad gondolkodás egyik látható jele volt. Minél hosszabb volt valakinek a haja, annál nyitottabb az elméje. – A musicalt ma akár úgy is nézhetjük, hallgathatjuk, mint a barátjáért nagy áldozatot hozó fiatalember megrázó történetét.