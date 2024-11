– Nagy megtiszteltetés számunkra ez az elismerés. Az 1903-ban történt megalapításkori alapértékek és célok a mai napig meghatározzák munkásságunkat. A tej olyan értékes alapélelmiszer, fontos táplálékforrás, mely mindenkor meghatározó szerepet játszott és játszik az emberiség élelmezésében. A tej és annak feldolgozásával kapcsolatos ismeretanyag folyamatos bővülésével a lehetőségek is szélesednek. Az MTKI Kft. ma már aktívan tevékenykedik a hús-, a sütő-, a kozmetikaiparban, de az egészséges életmód fenntartása céljából termékeket fejlesztő gyártók irányában is, továbbá a gyógyszeriparban és a takarmány előállítás területén is. Az innováció számunkra azt is jelenti, hogy igyekszünk mindig egy lépéssel előbb járni – emelte ki dr. Kocsis Róbert, hozzátéve, hogy két éve új telephelyre költöztek a mosonmagyaróvári Csiszár József utcai új épületkomplexumba, ahol új laboratóriumokkal, a kísérleti és gyártóüzemmel, kereskedelmi raktárközponttal tudják kiszolgálni az ügyfeleket. Ezt nemrég egy nagyszabású rendezvény keretében mutatták be a partnereknek.

Dr. Kocsis Róbert, az MTKI Kft. ügyvezetője szerint a több mint száz évvel ezelőtti alapértékek ma is meghatározzák munkájukat.

Forrás: MW Archívum

– A mindennapi életben csak Tejkutatónak nevezett MTKI Kft. már messze többre képes. Nálunk működik Magyarország második legnagyobb élelmiszeripari vizsgáló laboratóriuma közel kétszáz akkreditált vizsgálati módszerrel. Alapvetően szolgáltató intézet vagyunk, különös tekintettel a gazdaságos és hatékony termelés biztosítására, az élelmiszerbiztonság érdekében végzett laboratóriumi vizsgálatokra. Ezen kívül felelősen követjük a klímaváltozással kapcsolatos és a jogszabályi környezet megváltozásából eredő kihívásokat – húzta alá az igazgató.

A mosonmagyaróvári MTKI Kft. munkatársai az elmúlt években közel ötven know-how-t és mintegy tíz szabadalmat dolgoztak ki, amelyekből több nemzetközi ipari hasznosítás alatt áll többek között az USA-ban, Argentínában és Írországban.