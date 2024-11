– Ezekről a problémákról a lakosság nem sokat tud, viszont vannak olyan területek, amelyekkel az itt élők nap mint nap találkoznak.

– Igen, a városüzemeltetés ilyen, de mindenki csak a fűnyírást látja, pedig nagyon hosszú lenne felsorolni, mi minden tartozik bele. Nagyon összetett a feladat, ami komoly munkavégzést igényel, nem véletlenül ilyen nagy a cég létszáma. Bár mindig lehet kritikát megfogalmazni, de más városból érkező szakemberek, vagy turisták mindig megjegyzik, hogy rendben van a város.

– A Győr-Szol Zrt. kezelésében vannak az önkormányzati ingatlanok. Hogy áll a város lakásállománya?

– Sokan úgy gondolják, hogy a cég rendelkezik ezzel az ingatlan állománnyal, de nem. A tulajdonos az önkormányzat és a saját rendeletein belül szabályozza, kik jutnak lakáshoz és mennyi bérleti díjat kell érte fizetniük. A városnak közel 4800 ingatlanja van. Mi vagyunk kapcsolatban a bérlőkkel, szerződést kötünk velük, hozzánk fordulnak, ha valami elromlik, amit meg is javítunk, mert saját kivitelezői üzletágunk is van. Az ingatlan állomány nagy része felújításra szorul, amihez jelentős forrás kellene. A városban rengeteg a műemlék is, ami speciális kihívást jelent. Van ahol ezek állagmegóvásával kell foglalkozni. Feladattervet dolgoztunk ki, van egy felújítási programterv.