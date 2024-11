A győri közgyűlés Fidesz frakciója sajtótájékoztatót tartott az üggyel kapcsolatban. Boncsarovszky Péter frakcióvezető helyettes azt mondta: Mi is megdöbbentünk az ügyvezető nyilatkozatán, miszerint lejárt számlák és nagyon nagy mértékben igénybevett folyószámlahitel fogadta őt az első munkanapján. Frakciónk elkötelezett abban, hogy ezt a céget gazdaságilag stabil pályára állítsa. Még az idén azt fogjuk kezdeményezni, hogy a cég csőd közeli helyzetét megelőzzük, így egy rendkívüli támogatást szeretnénk adni a Győr Projekt Kft-nek. Bízunk benne, hogy a baloldali polgármester is egyetért abban, hogy nem szabad veszélyeztetni a kulturális, sport és egyéb létesítmények biztonságos működését, üzemeltetését, ami a győri embereket szolgálja és mindennapjaik részévé is vált. A polgármesterrel ellentétben mi nem bűnbakokat keresünk, hanem a kialakult helyzetet szeretnénk megoldani és azt kérjük tőle, hogy legyen ő is partner. Felkérjük a Kft. jelenlegi ügyvezetőjét, hogy a jövő évi pénzügyi tervezés során, figyelemmel a cég gazdasági helyzetére megfelelő likviditási és pénzügyi tervvel álljon a közgyűlés elé a város költségvetésének kialakításával összhangban.

Mivel a csütörtöki közgyűlésen már meg is szavaztak 300 millió forint pluszforrást a Győr Projekt Kft. részére, így a cég által üzemeltetett városi intézmények továbbra is zökkenőmentesen működnek és a tervezett programok is megvalósulhatnak. Ugyanakkor az is nagy eséllyel jósolható, hogy a politikai hullámok ezzel még nem ültek el teljesen.