-Az adventi időszakot megelőzően összesen városszerte 28 karácsonyfát állítunk fel. A munkálatok két hete kezdődtek, így a harmadik hét hétfőjére esett szokás szerint az utolsó fenyőfaállítás, amely mindig Győr karácsonyfája. A tereket, utcákat díszítő fenyőket felajánlásokat követően tudjuk felállítani, amiket mindig egy személyes ellenőrzés előz meg. Hiszen nem mindegy, hogy vágható, szállítható-e - fejtette ki a szakember, majd kollégái meg is kezdték a befaragást. Néhány vágást követően meg is volt a kellő átmérő és már be is helyezték daruval a végleges helyére az idei város karácsonyfáját. Már csak az ékelés volt hátra, a teljes stabilitásért pedig ki is kötötték. A végleges díszítés kedden kerül fel, amit a Vill-Korr Hungaria Kft. munkatársai végeznek.