Győr a manók városa?

Advent idején egy különleges kalandra invitálják a családokat és minden érdeklődőt Győr belvárosába. A Tourinform Irodából (Győr, Baross Gábor út 21.) kiindulva tíz manóajtóval találkozhatunk, melyek mindegyike egy-egy betűt rejt.

10 helyszínen alakítottak ki manóajtókat a városban, ezeket kell megkeresni, így a látogatók olyan helyeket is bebarangolhatnak a győri belvárosban, ami a látogatók előtt többnyire rejtve marad, mégis érdekes.

A játék a Tourinformból indul és ott is ér véget, ahol egy manó lakot is kialakítottak, illetve az iroda kirakata is manójelmezbe öltözik. Aki szemfüles, és bebarangolja Győr kis utcáit, összegyűjti a betűket, és nevén nevezi a manót, az a Tourinform Irodában jutalomban részesül. A manóajtókat a MOKKA Modern Képzőművészeti Kreatív Alkotóműhely csapata készítette, közreműködtek a Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum diákjai.

A játék elérhető a Tourinform Irodában november 29-től december 23-ig, nyitvatartási időben. (Nyitvatartás: H-P 9-18 óráig, Sz-V 10-18 óráig)