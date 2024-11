Az iskola vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakosai egy közgazdasági workshopon vettek részt, ahol a kereskedelem alapfogalmait ismételték át angolul, majd az ökonómia, a gazdaság törvényei és a kereslet-kínálat volt a témakör, szintén idegen nyelven.

Eközben a rendészeti képzés tanulói megismerkedhettek egy görög tűzoltósággal, a felszereléseikkel, eszközeikkel, védőruháikkal. Vendéglátóik bemutatót is tartottak számukra.

A pedagógia szakosok a STEM Robotics Academy foglalkozásain vettek részt, ahol többek között a BeeBotot, a Code and Go Robot egeret, a WeDo 2.0 Lego robotot próbálhatták ki kreatív és játékos feladatokon keresztül. A program során sok olyan fejlesztő játékot ismertek meg, amelyek az óvodás és kisiskolás korosztály számára készültek és különböző képességeket és kompetenciákat fejlesztenek. A diákok szakmai ismerete mellett a nyelvtudásuk is bővült, fejlődött, hiszen minden egyes foglalkozást angol nyelven tartottak meg számukra.