Amint arról többször is beszámoltunk a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület hiánypótló munkába kezdett: a Lajta-parti város 72 országosan jegyzett műemlékét gyűjtötte össze és rendszerezte. A Mosonmagyaróvár műemlékei címet viselő, tartalmában és megjelenésében egyaránt igényes kiadványt tanulmányozva figyelt fel Kimlei Péter helyismereti könyvtáros közel tíz Fő utcai épületre, amelyek valamilyen személy, vagy család nevét viselik.

A Fő utcai épületek egykori lakóinak története sokakat érdekelt a városi könyvtárban.

Fotó: Mészely Réka

A Fő utca többször cserélt nevet

– Ezen összeállítás szerkezetét követve, életrajzi adalékokkal, családtörténeti érdekességekkel egy kis életet szeretnék vinni ezekbe az ódon épületekbe. Munkámat a kíváncsiság vezette. Előadásomban közismert tények, valamint kevésbe ismert történetek is jól megférnek egymás mellett, szereplőim egyben ismeretlenek és ismerősök is – kezdte kutatásait ismertető előadását Kimlei Péter a Huszár Gál Városi Könyvtárban, mely zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel.

A könyvtáros rámutatott, kutatásában egyik nehézséget az adta, hogy többször is változott a Fő utca elnevezése (mely viselte Széchenyi és Lenin nevét is) és a házak számozása is. A házak neve is változott, annak függvényében, hogy éppen mely család birtokolta.

Magyaróváron a keresztelési, házassági és halotti anyakönyvekben az 1850-es évektől kezdték közölni a lakcímet is. Munkám során ezekből dolgoztam, a lakókból próbáltam a lakcímekre következtetni

– magyarázta a kutató.

Kimlei Péter előadásából kiderült: a Fő utcai ingatlanokat nemes, tanult emberek, iparosok lakták, akik akár jelentős közéleti funkciókat is betöltöttek. Szakmai életútjuk mellett magánéleti különlegességekre is kitért, házasságokra, gyermekeikre. Több család síremléke található a magyaróvári temetőben, s érdekesség, hogy többen nemcsak életünkben voltak szomszédok, örök nyughelyüket is egymás mellett találták meg.

Az alábbi házakról esett szó az előadásban: Mayr-ház Draskovich-Hegedűs-ház Króner-Küffner-ház Fülessy-ház Cselley-ház Selmeczi-ház Hardy-ház Szeiff-ház Wallisch-ház

Neves személyek laktak itt

Megtudhattuk, hogy a tizenkilencedik században kik lakhatták többek között a Mayr-, Draskovich-Hegedűs-, a Króner-Küffner-házakat. Utóbbi ingatlanhoz kötődik a kor egyik legismertebb közéleti személyisége, Króner Lajos, aki Magyaróváron született 1809-ben. 1832-től dolgozott Magyaróváron a vármegyei igazgatásban: aljegyző majd főjegyző lett. Moson vármegyét követként az 1843-1844. évi és az 1847-1848. évi pozsonyi országgyűléseken is képviselte. 1848-1849-ben a vármegye alispánjaként mindvégig a Habsburg-ház oldalán állt, ténykedését Haynau példaként állította más megyék vezetői elé. 1849 nyarán Moson és Pozsony megyék császári-királyi biztosává nevezték ki, aktívan részt vett a megyerendszer felszámolásában. Szolgálataiért többször megkapta a Ferenc József rend lovagkeresztjét. 1862-1865 között Moson vármegye főispáni helytartója volt, majd fokozatosan visszavonult a közélettől. Magyaróváron halt meg 1890-ben.