– Próbálok minél több kísérletet bemutatni fizika órán, és azokat szenvedéllyel, élvezettel tálalni. A diákokra partnerként tekintek, és célom, hogy a lehető legjobbat kapják. Bízom benne, hogy ezzel közelebb kerülnek a természettudományok szeretetéhez – fogalmazta meg hitvallását Tóth Kristóf.

A fizika oktatása embert próbáló feladat, de a győri bencés tanár, Tóth Kristóf játszi könnyedséggel veszi az akadályokat.

Forrás: Tóth Kristóf

A fiatal pedagógus nemrégiben nyerte el a Fiatal természettudományos tanár alkotói díjat (FITT-díjat). A díj célja, hogy elismerje és inspirálja azokat a harmincöt év alatti pedagógusokat, akik különleges tehetséggel és elhivatottsággal oktatják a természettudományokat, és innovatív pedagógiai módszerekkel járulnak hozzá a diákok tudományos szemléletének kialakításához.

– A fizika tanításának egyik legnagyobb kihívása számomra az, hogy a diákok nagyon változatos érdeklődéssel és képességekkel rendelkeznek. Még a mi iskolánkban is – ahol a diákok nagyrészt hasonló szociális háttérrel rendelkeznek – elképesztő különbségeket tapasztalok.

Első magyarként egy fizika szaklapban

Hozzátette, a FITT-díjat korábban is elnyerte már.

– A bizottság továbbra is szeretné támogatni tanári munkámat, amiért nagyon hálás vagyok, és igazán megtisztelő számomra. Úgy gondolom, a bírálat során azt értékelték, hogy egy tanéven belül is új eredményeket tudok felmutatni, tanítás iránti szenvedélyem pedig töretlen. Több diákom is kiemelkedő versenyeredményt produkált. Aktív kutatótanárként a közelmúltban három cikket is írtunk kutatótársaimmal, amelyekre nagyon büszke vagyok, mert ezek a világ legrangosabb, fizikaoktatással foglalkozó tudományos szaklapjai, amelyekbe – legjobb tudomásom szerint – én írtam először magyar fizikatanárként.

Tóth Kristóf pap- és tanárcsaládból származik, így nem volt ismeretlen terület számára a kultúra örökítése, a fiatalok oktatása.

– A diákoktól alapvetően pozitív visszajelzéseket kapok, többször hallottam szünetben, hogy élvezték a fizikaórát. Azonban a visszajelzéseket kritikusan kezelem, próbálok inkább a tanórai aktivitásból, a diákok dolgozataiból következtetéseket levonni. Törekszem az önreflexióra, tévedéseim önmagamnak való beismerésére. Igyekszem magamat külső szemlélőként elemezni.