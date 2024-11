509 millió forintnyi támogatásból bővülhet a pannonhalmi iskola – osztotta meg a jó hírt Vas Gábor polgármester közösségi oldalán. A Pannonhalmi Bencés Főapátság mint az iskola fenntartója és a város önkormányzata tulajdonosként 2021- ben terveket készíttetett a Szent Benedek Általános Iskola és AMI bővítésére. 2023-ban pá- lyázatot nyújtottak be a „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” TOP+ pályázati felhívásra. Most megérkezett a jó hír: 509 millió 671 ezer 821 Ft támogatásból megvalósulhat az iskola bővítése, melyre nagy szükség van, hiszen az ott tanuló diákok száma évről évre emelkedik. Várhatóan 2025 tavaszán el is kezdődhet a kivitelezés.