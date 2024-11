Nyitás jövő nyáron

A hosszú múltra visszatekintő épület megmentéséhez szükség volt egy lokálpatrióta szemléletű helyi vállalkozóra is. „Ahogy a pannonhalmiak többsége, én is szomorúan vettem tudomásul a ház méltatlan helyzetet. Amikor az előző tulajdonos eladásra kínálta az épületet, úgy véltem, hogy ugyan a 24. órában vagyunk, de menthető az egykori Menner-ház. A tél beállta előtt felhúzzuk a tetőszerkezetet; ezzel a munkával jó úton haladunk. Jövő tavasz végére fejezzük be a felújítást, majd szeretnénk átadni az épületet, mint üzletházat” – közölte Vörös Endre, a pannonhalmi régi épület új tulajdonosa.