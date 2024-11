Megkezdődött Csornán az Erzsébet királyné utca burkolatának felújítása. A projekt keretében a csapadékvíz elvezető árokrendszert is korszerűsítik az Erzsébet királyné utcában is. A hálózathoz tartozó Köztársaság utcai árkok rendbetétele is folyamatban van. Az útépítők jelenleg az Erzsébet királyné utcában, a régi malom környékén dolgoznak, az érintett szakaszokon forgalomkorlátozásokra lehet számítani. A beruházás várhatóan jövő év végéig fejeződik be, az önkormányzat összesen 913 millió forint támogatást kapott rá.

Az Erzsébet királyné utca felújításán dolgoznak az útépítők. Fotó: Cs. K. A.

Útépítés, Erzsébet királyné utca

A csornai önkormányzatnál augusztus végén írták alá a kivitelezési szerződést az Erzsébet királyné utca rekonstrukciója. Az önkormányzat két pályázaton volt sikeres és összesen 913 millió forintot nyert a beruházásra. Ebből a pénzből nemcsak az utca teljes felújítása valósul meg, hanem a csapadékvíz-elvezető rendszert is rendbe teszik. Az Erzsébet királyné utcában közel egy kilométeres szakaszon dolgoznak majd a szakemberek. A vízelvezető árkot két és fél kilométeren újítják meg és a Köztársaság utcán keresztül a vasúti árokba vezetik a rendszert. A csornai önkormányzat a tatai Vértes-Út Kft.-vel kötött szerződést. A kivitelezést több szakaszban valósítják meg úgy, hogy minél kisebb fennakadást okozzon a közlekedésben, mivel az Erzsébet királyné utca a város egyik legfontosabb gyűjtőútja. A munkák várhatóan tizenhárom hónapon át tartanak.

A munka a Köztársaság utca keleti végén kezdődött el az árok karbantartásával, ahova a csapadékvizet elvezetik. A vasútállomástól egészen a Korona üzletközpontig felújítják a burkolatot az Erzsébet királyné utcában. A beruházás során átalakítanak ötven parkolót és harmincöt újat hoznak létre. Átépítik a Köztársaság utca és az Erzsébet királyné utca kereszteződését is.