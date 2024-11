Dr. Varga József Osli születésű pedagógus, helytörténész régóta kutatta faluja és az első világháború kapcsolatát, az osliak helytállását a nagy világégésben. Harmincegy évvel ezelőtt könyve is megjelent a témában, ám a kutatás nem állt le. Újabb és újabb adatokkal bővült az adatbázis, új ismeretek birtokába került, melyek közül néhányat most a kisalfold.hu olvasóival is megosztott.

Pintér János, az első világháború első osli hősi halottja. Fotók: Dr. Varga József gyűjteményéből

Az első világháború osli hősei

- Valami szokatlannak kell történnie ahhoz, hogy a régről ismert emlékek ismét megelevenedjenek, újra jelentőséget kapjanak, jelentéstartalmuk mintegy feltöltődve tovább hasson és emlékeztessen. Napjaink híradásait figyelve sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy a száztíz évvel ezelőtt kezdődött „Nagy Háború” rettenetének emléke a világ különböző helyein fellobbanó háborús tűzfészkek miatt ma is elgondolkodásra kényszeríti az embereket-fogalmazott elöljáróban dr. Varga József. - Osliak az első világháborúban címmel 1993-ban jelentette meg könyvemet a község önkormányzata. Azóta tovább kutatva újabb és újabb adatokkal, képekkel, részletekkel egészíthettem ki munkámat. Most csupán a száztíz évvel ezelőtti ősz néhány szomorú emlékénél időzöm. Miután az osli bíró, Kapui Imre és a jegyző, Varga Orbán az általános mozgósításkor Kapuváron megkapták a legsürgősebb teendők listáját, az addig békésen dolgozó osli parasztemberek -az általános mozgósításkor huszonnégyen-, az úgynevezett Ajánlati lappal zsebükben, katonaládával a kezükben, virágokkal és szalagokkal feldíszített szekerekre ülve, énekelve elindultak – akkor úgy gondolták – a dicsőség, mi azonban már tudjuk, hogy a pokol útvesztői felé.

Borsodi Imre, az első világháború osli hősi halottja.

Rövidesen mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy nincs igazságos vagy igazságtalan háború, csak háború van: véres, kegyetlen, sok-sok fiatal férfi életét követelő háború. Még messze volt az első világháború vége, de Osliba is gyorsan érkeztek a lesújtó hírek: az első sebesültek (Magyar Imre, Nagy Máté, aztán még le sem hullottak a falevelek, az első halálhír rázta meg szeptember derekán a falu lakóit. 1914. augusztus 27-én a radniki nagy ütközetben hősi halált halt Borsodi Imre (született Osliban, 1882. december 19-én, anyja Kiss Magdolna) a császári és királyi 76. honvéd gyalogezred tartalékos katonája. Mindössze 32 éves volt, özvegy (Németh Veronika) és két árva (Janka és Géza) maradt utána.