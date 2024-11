Gyakran beszélgettünk, nem csak Osliról, de a világ és az ország nagy dolgairól is. Optimista volt, aki mindig célokat tűzött ki maga elé és azokat maradéktalanul meg is valósította. Életében első volt szülőfaluja. Ismerte Osli múltját, szerette a jelenét és sokat gondolt a jövőjére is. Amikor a nyári választások előtt beszélgettünk, kérdeztem tőle: Nem fáradt még bele? Nem kellene már a pihenés? A szokott módon, kis mosollyal a szája körül azt válaszolta, úgy érzi, még egy ciklus van benne! Igen sajnálom, hogy ez a ciklus ennyire rövidre sikerült!

Fodor József most megpihent, ez a búcsú túl hirtelenre sikerült, nem számítottunk rá! A polgármester elment, de itt maradtak mindazok, amik emberöltőkkel élik túl alkotójukat. Egy teljes és kerek életmű, amit hátrahagyott. Az eredmények, az építkezések, a sikerek, amik Oslit az elmúlt harmincnégy esztendőben éltették. És éltették Fodor Józsefet is, mert ő a falujáért élt!

Jóska bácsi, nyugodjon békében, nem felejtjük el!