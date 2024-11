Ismét gyászol a kapuvári Városháza: elhunyt Boross János volt önkormányzati képviselő, egészségügyi tanácsnok, a kapuvári Röntgenmúzeum alapítója, vezetője. Lelkes, a közösségért mindig fáradhatatlanul tenni akaró polgárát vesztette el Kapuvár.

Boross János szívesen dolgozott a közösségért. Fotó: Kisalföld archívum

Hámori György volt kapuvári polgármester, a vármegyei közgyűlés elnöke hosszú éveken dolgozott együtt Boross Jánossal. Közösségi oldalán búcsúzik tőle:

Búcsúzom egykori kedves kollégámtól, Boross Jánostól. János több éven át volt az általam vezetett testület tagja, valamint egészségügyi tanácsnokként is szolgálta Kapuvárt. Nyugodj békében, János!

A kapuvári képviselő-testület csütörtöki ülésén Horváth László is megemlékezett Boross Jánosról és a jelenlévők néma felállással hajtottak fejet emléke előtt.

Boross János röntgenmúzeuma bekerült a vármegye értéktárába is. Leírása szerint a kapuvári tüdőgondozó vezetőasszisztense volt, s még akkor kezdte gyűjteni a röntgensugár gyógyászati felhasználásának emlékeit. Tárlata 1895-től napjainkig öleli fel a röntgensugár használatát az orvoslásban, az iparban és a hadászatban. A tárlat bemutatja azoknak a magyar tudósoknak az életrajzát, munkásságát, akik letették névjegyüket a magyar radiológia történetében. A kiállítás megemlékezik a sugárkutatás 11 magyar áldozatáról is. A kiállításon mintegy 20 röntgengép szemlélteti a technika fejlődését. A gyűjtemény egyik büszkesége az a faszerkezetű röntgengép, amely az 1900-as évekből származik. A múzeum különleges relikviái közé tartozik egy 19. századi fényérzékeny üveglemez is, amelyen egy átvilágított kéz látható. A Kapuvári Röntgenmúzeum 2000-ben nyitott meg, a pécsi és a debreceni orvostudományi egyetem hallgatói rendszeres látogatói a magángyűjteménynek. A Kapuvári Röntgenmúzeum országosan egyedülálló gyűjtemény.

2018-ban Boross Jánost a Magyar Radiográfusok Egyesülete tiszteletbeli örökös tagjává fogadta a radiológia és a felnövekvő generáció szakmai támogatásáért folytatott munkássága és elhivatottsága miatt. Az elismerést és a múzeum számára a tárlatot színesítő szakirodalmi gyűjteményt, egyetemi tankönyveteket dr. Vandulek Csaba, az egyesület vezetőségi tagja adta át, aki ekképp nyilatkozott Boross Jánosról: "Az életét a szakmának, a betegellátásnak szentelte, és az utókornak szeretne maradandót hagyni. Magyarországon nincs még egy ilyen múzeum, a maga nemében egyedülálló. Boross János szakmabeli, röntgenasszisztensként dolgozott, így jól tudja, milyen fontos ez a munka a betegellátás során. Én is e területen dolgozom, ezt is oktatom. Fontosnak tartom, hogy a fiatalok megismerjék, honnan indult el a szakma - beszélt az értékes gyűjteményről és gyűjtőjéről dr. Vandulek Csaba.

Az elismerésre munkássága megkoronázásaként tekintett Boross János. 2018-ban a Kisalföldnek arról beszélt, hogy új eszközökkel gyarapodott a kapuvári Röntgenmúzeum. Sugárzó röntgencső a kapcsolóegységével, melyet átvilágításra és a daganatos betegek besugárzására használtak.

Egy másik újdonság egy ipari röntgencső volt, öntvények, csövek röntgenezésére használták, ipari célú felvételeket készítettek vele. Mindkét berendezés egy, a sugárvédelem kidolgozásában részt vállalt mérnök hagyatéka, melyeket - akár a többi relikviát - nagy becsben tartott. A gyűjteményének egyik legrégebbi és legkülönlegesebb darabja az 1900-as évekből származó faszerkezetű röntgengép.