Az életet az éveknek gondolat jegyében mozogtak és tanultak azok az időskorúak, akik a közelmúltban adtak egymásnak találkozót Kapuváron. Bemutatták, hogy nyugdíjasként is lehet aktív életet élni, lehet új dolgokat megtanulni és azt is hangsúlyozták, hogy túl a hatvanon is nagyon fontos a mozgás. A rendezvényre Komárom, Vas és Veszprém vármegyéből is érkeztek szépkorúak. A Mozgással-Tudással az Aktív Időskorért Program keretében látta vendégül a résztvevőket a Nyugdíjas Klubok Életet az Éveknek Országos Szövetségének Győr-Moson-Sopron vármegyei klubtanácsa. A részleteket Varga József, a vármegyei klubtanács sport- és szabadidő-felelőse foglalta össze.

Életet az éveknek, mozognak, tanulnak, aktívak az időskorúak. Fotó: Rábaközi Művelődési Központ

Életet az éveknek Kapuváron

Az esemény központi helyszíne a Rábaközi Művelődési Központ volt, de a város különböző pontjain is alkalmat teremtettek a szervezők a mozgásra. Kétszázharmincegyen éltek a lehetőséggel. Erdős Vilmos, Kapuvár alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. Dr. Szalai László háziorvos, aki több szakterületen is foglalkozik az idősebb korosztállyal, Lehetnek-e célok, vannak-e lehetőségek 65 után? címmel foglalta össze gondolatait. Azt hangsúlyozta, hogy mennyire fontosak az idősebb emberek életében is a célok, melyekért akkor tehetnek legtöbbet, ha nem hagyják el magukat és élnek a lehetőségekkel.

A továbbiakban volt táncbemutató, később pedig a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke, a szervezet névadójának testvére, Monszpart Zsolt buzdította gyaloglásra a közönséget a testvérétől vett idézettel: „A természet a világ legcsodálatosabb sportstadionja!”. Beszélt a jelenlévőknek a gyaloglás előnyeiről, a gyaloglóklubok országos hálózatáról, a csatlakozás lehetőségeiről, a klubvezetők képzéséről. A programot a csornai Írisz Nyugdíjas Klub tagjai zárták látványos cigány táncukkal.

A belső helyszín után „házon kívül” gyülekeztek az időskorúak és részt vettek az utcai élmény- és örömtáncban Kukorelliné Németh Noémi irányításával.

A gyalogláshoz is felsorakoztak több mint százan és elindultak Kapuvár utcáira.

Mintegy százharmincan a „lyukas golyó” gurításával, azaz a bowlinggal próbálkoztak. Közben egészségügyi szűrővizsgálatokat is végeztek a szakemberek, a Kapuvári Mentők Egyesülete ezalatt elsősegély-bemutatót tartott többek között az életjelvizsgálatról, az újraélesztésről, valamint a defibrillátor használatáról.