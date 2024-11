Az újonnan polgármesternek választott egyházasfalui Derdák Gábor a település szülöttje, és mint mondja ragaszkodik a gyökereihez. - A családom Egyházasfaluban mezőgazdasággal foglalkozik, növénytermesztéssel, állattartással és takarmány kereskedelemmel. Számomra nem is volt kérdéses, hogy ezen az úton megyek tovább, így a mezőgazdasági diplomám megszerzése után a kis gazdaságunkban kezdtem el dolgozni. A közélet sem ismeretlen számomra, ugyanis 2017 óta tisztséget töltök be a vármegyei agrárkamaránál, 2019 óta vezetem a vármegyei ifjú gazda kört és 2022-től a országos osztály elnök vagyok az agrárkamaránál - mutatkozott be Egyházasfalu polgármestere, aki aktív tagja a falu fejlesztő egyesületek is. Hozzátette, sokat kapott a szülőfalujától, amit szeretett volna tevékenységével viszonozni az ott élőknek.

Egyházasfalu polgármestere, Derdák Gábor megkezdte mandátumát, aki sok tervvel vág neki az önkormányzati ciklusnak. Fotó: Máthé Daniella

Fölénnyel nyert Egyházasfalu polgármestere

Az idei önkormányzati választáson Egyházasfaluban nem indult a korábbi polgármester, a tisztségért pedig összesen hárman indultak. A település lakói végül nagy számban Derdák Gábornak szenteltek bizalmat. - Megtiszteltetésnek érzem, hogy Egyházasfalu megszavazott polgármesterének, ahol a részvételi arány is magas volt. Egyértelműnek látom az egyházasfaluiak döntését, hiszen 75 százalékos fölénnyel választottak meg - fejezte ki örömét Derdák Gábor, aki a terveiről is beszámolt.

Megújul az iskola

- Sok tervem van, de csak most látom a lehetőségeinket, hogy átvettem a hivatalt. A közeljövőben egy régóta halogatott fejlesztésnek láthatunk neki, ami az önkormányzati ciklus első és fontos feladata lesz. A Simonyi Károly család támogatásának köszönhetően nekilátunk az általános iskolafelújításának. A tervek szerint az épületen tetőcsere történik, kap szigetelést és a külső burkolatot is felújítjuk. Ez egy nagy feladat lesz! Ezen kívül szeretném a település mobilitását javítani, tehát egy falubusz beszerzésére dolgozunk, amelyben a falunk másik jótevője, Major Miklós úr segít minket. A temetőink is folyamatosan megújulnak. Jelenleg folyamatban van több elszáradt bokor kivágása, amit szeretnénk majd pótolni. Mindezek mellett mihamarabb meg kell oldanunk a posta kérdését. A szolgáltatás nem régóta érhető el újra a településen, és egyenlőre a hivatalban kapott helyet, de találnunk kell neki egy végső helyet. Végül, de nem utolsó sorban az utak felújítása is fontos feladatunk lesz - sorolta a teendőket az polgármester.