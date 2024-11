Kiemelte, hogy az összefogás túlmutat az egyetemi kereteken, hiszen számos társadalmi szervezet és vállalati partner támogatására számíthatnak. „A Co-Creation Kft. például együttműködést segítő tréninget tartott tagjaink számára, díjmentesen. Az együttműködést, a szervezeten belüli párbeszédet és együttes gondolkodást/cselekvést fontosnak tartjuk annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjuk támogatni a tehetségeket” – mondta.

Dr. Takó Dalma korábban az egyetem jogi karának hallgatójaként, majd a doktorandusz önkormányzat vezetőjeként tapasztalta meg, hogy mekkora támogatást jelent a tehetséggondozás. Ma pedig már az intézmény oktatójaként maga is részt vesz a mentori munkában.

„Tanáraim inspiráltak arra, hogy induljak a TDK-n, először jogtörténeti, majd nemzetközi jogi témákban írtam dolgozatot. Ezek hatására egyre erősödött bennem az érdeklődés a tudományos munka iránt, ma pedig már magam is az egyetem munkatársa vagyok. Amit tehát az egyetemi tehetségsegítéstől kaptam, meghatározta a további utamat” – fogalmazott. Megjegyezte, ma már ő segít a hallgatóknak abban, hogy részt vegyenek a tudományos életben. „Karunkon igyekszünk kis létszámú gyakorlati csoportokat kialakítani, ami kitűnő lehetőséget nyújt arra, hogy felismerjük a tehetségeket, és motiváljuk, mentoráljuk őket. Hasonlóan jó lehetőséget ad erre az évfolyamdolgozatok értékelése, amelyek akár sikeres tudományos diákköri dolgozat alapjául is szolgálhatnak. A Tehetségsegítő Tanács pedig nagyszerű fóruma annak, hogy a különböző területeken mentori feladatot is ellátó munkatársak megosszák egymással tapasztalataikat, jó gyakorlataikat. A tanács munkája nagyban segít abban, hogy a tehetséggondozás egyre magasabb szinten működjön az intézményben” – mondta. Hozzáfűzte, fontos az is, hogy a mentorok is folyamatosan fejlesszék magunkat, többek között olyan tréningekkel, mint amelyen a napokban részt vehettek, és amelyen az együttműködés még hatékonyabbá tételét tanulhatták meg.