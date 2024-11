- Nagyon fontos, hogy az orvos együttműködjön a szülőkkel. A gyerekek gyógyulása igencsak függ ettől is - vallja. - Úgy érzem, sikerült mindig szót értenünk egymással. És a gyerekekkel is. Sokszor előfordult, hogy a tizennyolcadik évüket betöltők sajnálkozva búcsúztak és mentek át a felnőtt körzeti orvoshoz. Nekem pedig jólesett a szeretetük, és azt hiszem, ez tartja igazán a pályáján a gyerekgyógyászt, ez az igazi elismerés. Előfordult persze, amikor a szülő nem volt elégedett velem, amikor bárhogy próbáltam is, nem tudtam segíteni. Olyankor a kritikákra sosem vágtam vissza, szerencsére csak ritkán volt ilyen.

Dr. Bognár István nem csak szakmai tudásával vívja ki a helyiek elismerését. Betegeinek nemcsak szüleit, nagyszüleit ismeri, de fejében vannak az unokatestvérek, sőt, a távolabbi rokonok is, születési időponttal, lakcímmel együtt. - Ez valamilyen adottság, nem tudatosan jegyzem meg az adatokat - mondja. Túl a hetvenen sem fordul meg a fejében, hogy búcsút intsen a gyerekeknek. Tudat alatt talán az is benne van, hogy számítanak rá a szülők és szükség van rá. - Sokan kérdezik, hogyan bírom ennyi idősen a munkát. Ilyen fajta vagyok, nem esik nehezemre. Inkább azt lenne nehéz feldolgozni, ha nem jöhetnék mindennap a rendelésre - tette hozzá. A doktor úrnak többször lett volna lehetősége, hogy elhagyja Csornát. Ha eszébe is jutott esetleg a távozás, a szülők gyorsan lebeszélték róla. „A betegek marasztalása tartott itt mindig, tőlük nem tudtam szabadulni és nem is akartam” - jegyezte meg a Csornát majd negyven esztendeje szolgáló gyermekgyógyász.



A doktor bácsi 2016-ban elment és rendelője üres marad. Korábban, mint ahogyan tervezte és sokkal korábban annál, mint amire betegei számítottak. Türelme, szakmai tudása, szerénysége, a gyerekekhez fordulása, megnyugtató szavai hiányoznak az Egészségházból. Bognár doktor jellegzetes alakját, bajusza alatt elmormolt köszönését megőrzik emlékezetükben a csornaiak.