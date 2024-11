Rengeteg ember életét keserítik meg a néma hétköznapok. A társas kapcsolatok és a beszélgetések hiánya számos mentális problémához vezethet. Lőrincz Fanni és Szőnyi Balázs a Széchenyi István Egyetem hallgatói, olyan alkalmazást fejlesztettek ki, amely nemcsak az interaktív beszélgetésre képes, hanem közben monitorozza is a beszélő készségeit, így akár a demencia kezdeti jeleire is lehet következtetni belőle. A közelmúltban a Bosch csoport és a Richter Gedeon Nyrt. által közösen alapított BoschxRichter Ipari Innovációs Díjjal ismerték el az alkalmazást.

Lőrincz Fanni és Szőnyi Balázs együtt fejlesztik az alkalmazást, ami a beszélgetések során a kezdődő demencia jeleit is ki tudja szűrni.

Fotó: Csapó Balázs

A demencia első jele is lehet

– Egy-két alkalom vagy rövidebb beszélgetések során nehéz felismerni, ha valakinek megváltozik a beszéde, pedig ez akár a demencia első jele is lehet. A program a többszöri használattal folyamatos megfigyelést tesz lehetővé és a beszéd számos aspektusát figyeli. Ezek közül 11-ről visszajelzést is ad a felhasználónak – mondta el Szőnyi Balázs, aki azt is hozzátette a családjában több generáció hölgy tagjait is érintette a demencia, valamint az agysorvadás, innét jött az elhatározás a fejlesztéshez.

Az alkalmazás olyan elemeket figyel, mint:

a beszédfolytonosság,

a választékosság,

nyelvtani hibák,

artikulációs nehézségek,

mondatok hossza,

vagy a pozitív és negatív kifejezések mennyisége.

Számos témában tud társalogni

– Egy kisebb csoport már használja az alkalmazást. Kezdetben kicsit tartottunk a reakcióktól, hiszen egy géppel kell beszélgetniük a felhasználóknak, de mind nagyon pozitív visszajelzéseket adtak. Tetszett nekik, hogy valaki tényleg figyel arra, amit mondanak és érdeklődik irántuk – mondta el Lőrincz Fanni.

Az applikáció számos témában tud társalogni, sőt azt is észleli, hogy a felhasználó mely témákat preferálja és eszerint kezdeményez beszélgetést. Az internetkapcsolattal rendelkező változattól, pedig akár aktuális eseményekre is rákérdezhetünk.

A Széchenyi István Egyetem tanulóinak fejlesztés számos témában képes társalogni az emberrel.

Fotó: Csapó Balázs

Nem csak időseknek hasznos

– Nemcsak időseknek szánjuk az applikációt, hanem mindenkinek, aki mentális betegség miatt magányosnak érzi magát. Mivel a legtöbb mentális betegségre kapott gyógyszer, valamint azok elhagyása befolyásolja az illető kommunikációját.

Az alkalmazás figyelmeztet is ezek bevételére. Sőt, megosztott fiók esetén a hozzátartozók is láthatják, ha gond van.

Jelentés az orvosnak

Az applikáció állapotjelentést is tud készíteni a felhasználó aktuális készségeiről, melyet azonnal el is lehet küldeni az orvosnak.