Boldog Batthyány-Strattmann László leszármazottjai jártak vasárnap Egyeden. Boldog Batthyány-Strattmann László ereklyéjét adományozták a helyi egyházközségnek. Egyed községnek és a Batthyány családnak az elmúlt évszázadokban mindössze harminc évnyi kapcsolata volt. 1852-től birtokolta a grófi família a települést. Akkor Batthyány Géza vásárolta meg az uradalmat és feleségével, a mártír miniszterelnök, Batthyány Lajos lányával, Emmával költözött a faluba. 1882-ben a család aztán értékesítette a birtokot. Vasárnap azonban ismét Batthyányak jártak a településen és a helyiek abban bíznak, hogy a kapcsolat most már hosszú távú lesz. Erre célzott egyébként gróf Batthyány-Schmidt Margit is.

Boldog Batthyány-Strattmann László dédunokája és édesanyja, gróf Battyhány-Schmidt Margit az egyedi kápolna oltáránál, ahol az ereklyét elhelyezték. Fotó: Molcsányi Máté

Boldog Batthyány-Strattmann László ereklyéje

Templomi ünnepre gyűltek össze az egyediek vasárnap, hogy hálát adjanak az egyházközségben történt felújításokért, rekonstrukciós munkákért, illetve fogadják Boldog Batthyány-Strattmann László ereklyéjét. A szegények orvosának dédunokája, gróf Batthyány Boldizsár és édesanyja, gróf Batthyány-Schmidt Margit adták át a boldog orvosi köpenyének egy darabját, díszes monstranciában. Az ereklyét az egyedi templom felújított kápolnájában helyezték el. Az ünnepi szentmisét Veres András győri megyéspüspök celebrálta. Szentbeszédében a szegények gyámolításáról, az adakozás fontosságáról elmélkedett. "Adni öröm! Többet adni még nagyobb öröm! De az igazán nagy öröm az, ha akkor is tudunk adni, amikor mi magunk is rászorulnánk a segítségre!"-mondta.

- Bárhol fordulunk meg a világban, mindenhol találkozunk a szegénységgel. Bármilyen társadalomban, bármilyen országban járunk, mindenütt vannak szegények. Jézus is azt mondta, hogy "szegények mindig lesznek veletek". Ez igaz, mert nincs olyan igazságos társadalom, ahol mindenki egyformán, egyenlő mértékben részesüljön az anyagi javakban és valószínűleg megoldatlan feladat mindnyájunk előtt és minden korban. A mindennapokban néha egészen radikális módon találkozunk a szegénységgel, sokféle módon szembesülünk azzal, hogy vannak közöttünk szegények. A hívő ember örökös lelkiismeretfurdalásban él, hogy adjon vagy ne adjon? Hallunk mindenféle esetről, hogy a kéregetőket kihasználva, elveszik tőlük az összegyűjtött pénzt. Rengeteg magyarázat van arra, hogy adjunk, de arra is, hogy ne adjunk. Ez az állandó lelkiismeretfordulás kell, hogy mindnyájunkat újra és újra ahhoz vezessen, hogy átgondoljuk a szegényekhez való viszonyunkat. Mindig tudjunk hálást adni Istennek azért, hogy megvan a mindennapi betevőnk és talán arra is jut másokat is segítsünk nyomorúságos helyzetükben. Az viszont biztos, hogy a világ minden nyomorát nem tudjuk mi felszámolni. Vannak dolgok, amiket könnyebb megosztani. A szellemi, lelki érzéseket megosztani, úgy tűnik, nem jelent senki számára nagy gondot. Nagyon szép gondolat, amely azt mondja, gazdagabbá teszi azokat, akik kapják és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. Ez a mosoly, amellyel tudjuk egymást bátorítani nehéz helyzetben és ezt mindenki meg tudja tenni. Ehhez nem kell gazdagnak vagy szegénynek lenni. Az anyagi javak elosztása azonban már vet fel problémákat mindannyiunk számára. Egyházunk a megosztásnak az erényét igyekszik elénk állítani, okulva abból, amit megtapasztalhatunk. Adni öröm! Többet adni még nagyobb öröm! De az igazán nagy öröm az, ha akkor is tudunk adni, amikor mi magunk is rászorulnánk a segítségre! Ennél nagyobb öröm nincs, de ezt az örömöt csak kevesen képesek megtapasztalni-fogalmazta meg gondolatait András püspök. Azzal folytatta, hogy az ezen a területen dolgozók szerint a szegény ember szívesebben adakozik, mint a gazdag.