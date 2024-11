1991 óta világszerte megemlékeznek a bántalmazott nőkről. A kampány célja, hogy minden formáját a bántalmazásnak felszámolják. Mosonmagyaróváron 2007 óta csatlakoznak ehhez a naphoz – hangsúlyozta a világnapon Kopf Katalin, a mosonmagyaróvári Családok Átmeneti Otthona szakmai vezetője és a Nyugat-dunántúli Regionális Kríziskezelő Ambulancia vezetője, kiemelve, hogy két krízis, egy titkos menedékházat működtetnek. Idén a Krízisambulancia a verbális és pszichés bántalmazást vette fókuszba.

Az esemény végén lila lufikat engedtek fel a résztvevők, jókívánságokkal a bántalmazott nők felé.

Fotó: Kerekes István

Bántalmazott édesanya mesélt élettörténetéről

A mosonmagyaróvári Családok Átmeneti Otthonában szervezett eseményen a világnaphoz kapcsolódóan jelzőrendszeri tagok vettek részt, s egy fiatal édesanya is megosztotta szomorú tapasztalatait, élettörténetét.

– Négy éve ismertem meg a most egy és kétéves gyermekeim édesapját. Eleinte csak szóban bántalmazott, három éve pedig már testileg is bántott. Eleinte hetente, majd napi rendszerességűvé vált a verés. Tudtam, hogy ez a lejtő, menekülnöm kell – mesélte a 22 éves Noémi, aki Fehér megyéből került Mosonmagyaróvárra. A titkos menedékházban kapott fedelet a feje fölé – hiszen mint mondta, családjára nem számíthatott – és emellett sok segítséget is. Azóta sikerült leérettségiznie, mérnök-informatikusnak szeretne tanulni, de emellett munkát is vállalna, olyat ami mellé a gyerekek és a tanulás is belefér.