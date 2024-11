Három autó futott egymásba november 6-án a 84-es úton, Sopron mellett, árokba hajtott jármű Babótnál a 85-ösön egy hete, és persze kihagyhatatlan az M1-es autópálya, amelyen szinte naponta történik valami: koccanás, felborulás, vagy mint egy éve a porfelhő miatt: tömegbaleset. A Kisalföld most elkérte a Magyar Közúttól a térség legproblémásabb útszakaszainak listáját. Ezek alapján az elmúlt három évet vizsgálva egy soproni belterületi úton történt a legtöbb baleset, szám szerint kilenc, második a 85-ös pinnyei, fertőhomoki szakasza nyolccal, míg a harmadik a Komárom-Esztergomban található 117-es út táti közeli része hét ütközéssel, köztük egy halálossal (lásd a táblázatot). Közúti balesetben tavaly Győr-Moson-Sopronban 1018-an, Komárom-Esztergomban 620-as haltak vagy sérültek meg.

Idén 74 baleseti góchely

- Baleseti góckutatást az országos közúthálózatra vonatkozóan évente végzünk. Az előző három év személysérüléses baleseti adatai alapján azokat a helyszíneket, vagyis csomópontokat, rövid útszakaszokat, íveket tekintjük baleseti góchelynek, ahol a legalább hat személysérüléses balesetek történt. Az elemzésre minden év május-július során kerítünk sort, a vármegyei igazgatóságok bevonásával. Idén 74 baleseti góchelyet azonosítottunk az országban: 34 lakott területen, 40 lakott területen kívül. Ebből Győr-Moson-Sopronban négy, Komárom-Esztergomban három helyszín található - tájékoztatta a lapot Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs vezetője.

Sebességkorlátozás, lámpák átprogramozása

A Közútnak az egyes helyszíneken kisköltségű beavatkozások elvégzésére volt lehetősége, amelyek az alábbiak lehetnek: jobban látható, speciális jelzőtábla, útburkolati jel, sebességkijelző, kamera, prizmacsere, új prizma telepítés, jelzőlámpa tervezése és megvalósítása, biztonsági korlát, motorkerékpáros alácsúszásgátló korlát telepítés, Grooving vágás (rovátkolás - a szerk), felületi bevonat. Eddig az idei programban az útburkolati jelek, jelzőtáblák, korlátok kihelyezése történt meg. Azt is megtudtuk, hogy a listavezető 85-ös pinnyei szakaszán 70 kilométer per órás sebességkorlátozást vezettek be, míg a második legtöbb balesetet hozó soproni úton felújították az útburkolati jeleket, feltűnőbb táblákat raktak ki. A szintén gócpontnak számító 14-es és 81-es győri kereszteződésénél (Árkád körforgalom) a lámpák átprogramozása hozhat megoldást.