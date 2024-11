Nyikos Gábor nagy fölénnyel nyerte a polgármester-választást Babóton júniusban. (A korábbi vezető, Molnár János nem indult.) Hivatalba lépése után azonnal munkához látott a gépészmérnök-műszaki tanár végzettségű, tősgyökeres babóti vállalkozó.

Nyikos Gábor Babót polgármestere büszke arra, hogy a templom előtt teret közösen újították fel a település lakóival

Felkarolni Babótot

- Babóton, majd Csornán tanítással kezdtem a pályám, csak később vágtam bele a fémipari vállalkozásomba, amely napjainkban már 30 embernek ad munkát - mutatta be magát röviden a település első embere, miközben útnak indultunk a faluban, hogy az októberi eskütétel óta eltelt fejlesztéseket és terveket megismerjük.

Fontos volt számomra, hogy fölkaroljam a falumat

- emelte ki Nyikos Gábor, aki már a választások előtt több utca- és buszmegálló felújításából kivette a részét.

- A templom előtti térrel kezdtük a falu rendbetételét, térköveztünk, füvesítettünk, a kereszteket is újrafestettük és kivilágítjuk, padokat teszünk ki. Vasárnap a délelőtt 11 órai szentmise előtt megáldják a felújított teret, valamit az iskolaépületet, amely új, külső szigetelést kapott. Mindkét felújításhoz sok felajánlás érkezett magánszemélyektől, sokan segítettek a munkálatokban is - emlékeztetett a polgármester. Hozzátette: - A templomtér rendbetételekor törekedtünk arra, hogy közösségi alkalmakkor használható legyen, hogy a falut összekovácsolja egy-egy színvonalas rendezvény.

Kézművesek és áldás vasárnap

Termelői és kézműves vásárt tartanak december 1-én, vasárnap délelőtt 8 és 10 óra között az önkormányzat előtt. Az első vásáron több mint 20 termelő mutatja be portékáját. 11 óra előtt áldják meg a teret és a felújított iskolát.

Adventi fények, konyha, posta

Az ünnepekre már feldíszített faluközponttal várják a lakókat, a Fő utcán karácsonyi fényeket szereltek a kandeláberekre, majd tavasszal a fények helyére virágok kerülnek. Az iskola külső szigetelése mellett új kaput is kap, valamit elkezdték a konyha rendbetételét: a húselőkészítő teljesen megújul.

- A település vízelvezetésén is dolgozunk, a temetővel szemben már elkezdtük a gépi munkákat. A későbbiekben pályázni is szeretnénk, reméljük megtaláljuk a forrásokat erre a célra - emelte ki a falu első embere. Megjegyezte, a település postájának fennmaradása is biztosított.