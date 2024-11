– A másik legfontosabb, hogy a jármű világítása megfelelően működik-e, be van-e állítva, a ködlámpákat is beleértve. Téli felkészítés előtt a hűtővíz, valamint az ablakmosó folyadék fagyállóságát is meg kell vizsgálni. Nem légből kapott dolog, hogy a nyári belefagyhat a tartályba. Érdemes az elhasználódott ablaktörlők mellett a zárak átolajozása, hogy ne okozzon problémát a befagyott ajtó induláskor – sorolta Nagy Tibor. A győri szerelő kefét is ajánl, hogy a hótakarót könnyebben el tudjuk távolítani, hiszen nem kellemes, ha útközben a mögöttünk haladóra esnek a fagyos darabok. Az autók indulás előtti járatásával kapcsolatban elmondta, hogy a legtöbb jármű esetében nem szükséges, úgy vannak kialakítva, hogy el tudjunk velük indulni fokozatos sebességnöveléssel.