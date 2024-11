Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, három ember életét követelte az a halálos baleset, ami november 15-én, péntek este nem sokkal 10 óra után történt Leopoldsdorf im Marchfeld településen, a Gänserndorf körzetben az L9-es úton. Eddig tisztázatlan körülmények között, frontálisan fának csapódott egy autó, benne öt utassal. Közülük hárman, M. Márk, M. Mátyás és H. Miklós azonnal meghaltak, az ausztriai tragédia két túlélője súlyos sérülésekkel került kórházba.

Az ausztriai tragédia két túlélőjét újraélesztés után szállították kórházba.

A Bors információi szerint az öt munkás Arlóról, Borsodnádasdról és Mályinkáról mentek ki Ausztriába, ahol idénymunkásként dolgoztak, répatermeléssel foglalkoztak. Rendszeresen hazautaztak szülőfaluikba. Azon a végzetes estén is így tettek volna.

Az ausztriai tragédia két túlélője szinte semmire sem emlékszik

Máig tisztázatlan, hogy mi okozhatta a balesetet. A rendőrség lefoglalta a teljesen összeroncsolódott régi típusú BMW-t, amit most centiről centire, alaposan átnéznek - számolt be a Heute cikke alapján a lap. Azt is közölték, hogy a balesetet túlélő két munkás is magához tért a kórházban, a rendőrség így őket is ki tudta hallgatni. A két, súlyosan sérült férfi azonban csak homályosan emlékszik a történtekre, az sem kizárt, hogy a tragikus pillanatokról egyáltalán nincsenek emlékeik - írják.