Győr polgármestere bejelentette, kezdeményezte a két kiállított Audi A6-os bérleti szerződésének felbontását.

Két Audi előtt tartott sajtótájékoztatót Pintér Bence polgármester és Kósa Roland alpolgármester.

Fotó: B.A.

Egy bérelt Audi még marad

Pintér Bence választási kampányában az egyik hangsúlyos elem volt a város által bérelt három Audi személygépkocsi költsége. Most ebből ugyan visszaadnak kettőt, de a harmadikat továbbra is bérlik. Arról még nem tudott beszámolni a polgármester, hogy mennyibe kerül az önkormányzatnak a két autó bérletének felmondása, mert arról még tárgyalnak. Kérdésünkre elmondta, hogy ő kerékpárral vagy saját autójával jár dolgozni, munkája során pedig egy, a városháza tulajdonában álló Audi e-tron elektromos autó áll a rendelkezésére, sofőrrel.

A polgármester másik bejelentése arra vonatkozott, hogy az önkormányzat intézményeiben dolgozók valamennyien, azaz 1416-an részesülnek egyszeri pénzbeli juttatásban az év végén. A költségvetésben dolgozók jutalmára 539 millió forint állt rendelkezésre, amihez polgármesteri hatáskörben további 119 millió forintot csoportosítottak át. Összesen 658 millió forint jutalomban részesülnek a dolgozók, ami bruttó 407 ezer forintot jelent fejenként. Az intézmények élhetnek a differenciálás lehetőségével, de az volt a városvezetés kérése, hogy bruttó 200 ezer forintnál kevesebbet senki se kapjon. A polgármester egyúttal megköszönte a dolgozók egész éves munkáját.

Pintér Bence 29 milliárd forinttal vette át a város vezetését, így juthat most a költségvetésben már meglévő összegen felül további pénz a jutalmakra.