Idén 11 iskola nyújtott be pályázatot, 30 rászoruló fiatal számára szeretnének támogatást nyerni advent idején az angyalok aegítségével. A győri üzletek is kiveszik részüket az adománygyűjtésből. Arra kérték őket, hogy helyezzék ki kampányuk „angyalos” perselyeit üzletükben, amelybe a vásárlók bedobhatják adományaikat, ők pedig egy angyalka figurával köszönhetik meg a támogatást.

Az angyalok is gyűjtenek a jótékonysági faházban.

Fotó: Molcsányi Máté



Angyalok a vásárban

Az alapítvány az idén is a belvárosi Adventi Vásár keretében felállított Jótékonysági Faházban gyűjt adományokat. Partnerük az adományok gyűjtésében a Győri Nők a Városért Alapítvány. A „belváros és a kamara angyalai” idén is az adventi vásár Jótékonysági Faházában várják az adományozókat december 7-én és 8-án.

"Fiatalok a fiatalokért" felhívással pék – és cukrásztanuló fiatalok együttműködését kérték, hogy az adományokért cserébe mézeskalácsból vagy egyéb tésztából készült karácsonyfadíszeket ajándékozhassanak az adományozóknak.

– A felhíváshoz csatlakozott idén két belvárosi cukrászda és vendéglátóipari vállalkozás is. Az általuk felajánlott apróságokkal sütivel, mézeskaláccsal meg tudjuk köszönni a faházban adott adományokat. A jótékonysági faháznál az adományozóknak lehetőségük lesz fotót készíteni is az „angyalszárnyas” fotópontunknál. Az így elkészült fotókat közzétesszük a kampány Facebook-oldalán, büszkén mutatva be követőinknek, hogy az angyalok köztünk járnak – mondta el a programról Obertolné Horváth Tímea, a Győri Bevásárló Utcák Alapítványának elnöke, a GYMS és Vas Vármegyei Női Vállalkozói Szekció vezetője, a Győri Nők a Városért Alapítvány kurátora.

Az üzletekben és a jótékonysági faházban befolyt összeget idén is tovább gyarapítják jótékonysági kampányuk fő támogatói. Joggal bíznak abban, hogy összefogásuknak köszönhetően sikerül mind a 30 támogatásra szoruló diák következő évét kicsit könnyebbé tenni.

A kampány december 31-ig tart.