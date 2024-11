Az allergia ijesztő is lehet

Olvasóink talán emlékeznek egy tavalyi estre, amit a Kisalföld is megírt. Anafilaxiás sokkot kapott váratlanul egy 11 éves fiú Nyúlon. Igaz, ő nem a menzán, hanem nagymamájánál ebédelt. Az osztályfőnök, fociedző Horváth György és a helyi gyermekorvos, dr. Szigeti Éva gyors reakciójának és helyzetfelismerésének köszönhetően élte túl Noah az allergiás rohamot.

– Tizenöt éve, amióta háziorvos vagyok, EpiPennel járok, mindig van a táskámban és a rendelőben is felnőtt-, valamint gyermekadag. Már akkor is fontosnak tartottam ezt az adrenalininjekciót, amikor még azt hittem, hogy sosem fogom használni. Pályafutásom alatt ez volt a második alkalom, hogy segíthettem vele – mondta dr. Szigeti Éva.

A doktornő fontosnak tartja, hogy ki legyenek képezve ennek használatára a pedagógusok, és ajánlja, hogy minden orvosnál legyen egy, szükség esetére. Az eset után megsürgették a településen az edukációt, és több tréninget is tartott az eszköz használatáról a gyermekorvos az egyik mentőtiszt édesapával közösen.

Dr. Szigeti Éva bemutatta, hova kell szúrni az adrenalininjekciót, ha életveszély áll fenn az allergiás reakció miatt

Fotó: Kisalföld archív

A jövő évtől az új rendelkezésnek köszönhetően talán még kevesebb esélye lesz az életveszélyes rohamnak a gyerekeknél.