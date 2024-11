Kerékpárral, babakocsival, kerekesszékkel több Győr-Moson-Sopron vármegyei vasútállomás peronja nehezen megközelíthető, nem akadálymentes, írta lapunknak Hahner Andrea kunszigeti olvasónk. Mint fogalmazott: aki a győri vonatokhoz akar eljutni, annak fel van adva a lecke.

Öttevény helyzete sem jobb, ahol ugyan van aluljáró, de aki ezt oda építette, biztosan nem jár kerékpárral, mert akkor tudná, milyen nehéz mozgatni rajta. Mikor építi át a MÁV a vasútállomásokat úgy, hogy mindenki könnyen közlekedjen rajtuk?

Akadálymentesítés: készülnek a felmérések

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága lapunknak azt írta, hogy dolgoznak a helyzet a megoldásán. A vasúttársaság Győr vasútállomáson már megkezdte az akadálymentesítési beruházáshoz szükséges műszaki előkészítést és még idén várható a részletes engedélyezési tervek előkészítése is. Mindezzel párhuzamosan Abda és Öttevény vasútállomások esetében is elkészítették az akadálymentesítési felmérést. Az állomások rehabilitációs fejlesztése egyébként nemcsak a kerekesszékes és csökkent mozgásképességű utasok, hanem a kerékpárosok, a babakocsival, illetve nagyobb csomaggal utazók közlekedését is kényelmesebbé teszi majd. A projekt előrehaladásáról a jövőben folyamatosan tájékoztatják a Kisalföld olvasóközönségét.