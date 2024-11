Felgyúltak az ünnepi fények

A korábbi évekhez hasonlóan idén is Farkas Ciprián, Sopron polgármestere nyitotta meg pénteken a vásárt, így a városban is megkezdődött az év legmeghittebb ünnepe. - Minden évben az egyik leginkább várt pillanata az, amikor a soproni adventi vásárban kigyúlnak az ünnepi fények. A város karácsonyfája minden eddiginél káprázatosabb lett, ugyanis nem csak formás fát kapott Sopron, hanem azt idén tízezer izzó ragyogtatja be. Emellett városszerte több száz izzó gondoskodik arról, hogy fényárba öltöztesse a köztereket, utcákat. Kétségtelen, hogy a Várkerületre és a Fő térre beköltözött a karácsonyi hangulat, és bízom abban, hogy mindez a soproniak szívébe is beköltözteti a szeretet ünnepének gondolatát - osztotta meg ünnepi gondolatait a polgármester, aki a nyitónapra érkezett gyermekek társaságában kapcsolta fel a karácsonyfa égőit.

Fotó: Máthé Daniella

Adventi vásár a Leghűségesebb városban

A soproni városvezetés az adventi időszakban kedvcsináló programokkal készül, hogy decemberben minden az elcsendesülésről szóljon, ezzel is lélekben a szeretet ünnepére készülve. A Várkerületen december 24-ig minden hétköznap 14 és 22 óra, hétvégente pedig 10 és 22 óra között várják a vendégeket az árusok. A jó hangulatú beszélgetéseket fűtött, fedett sátor is segíti majd, így érdemes lesz akkor is kilátogatni, ha éppen kedvezőtlenek az időjárási viszonyok. Sopron ékszerdoboza a Fő tér, ahol az adventi időszakban péntektől vasárnapig 10 és 22 óra között lesznek nyitva a kézművesek, vendéglátósok.