2016 után újból nyüzsgés lesz advent idején a mosonmagyaróvári sétálóutcán hétvégenként. Amint arról többször beszámoltunk, a jelenlegi városvezetés célként tűzte ki, hogy a Magyar utca vissza kapja régi fényét a téli ünnepre. Az Adventi korzó programsorozat szombaton rajtol el, és ezt követően minden adventi hétvégén várják az érdeklődőket a Magyar utcán és az óvári várnál. A mindenki karácsonyfája is ünnepi díszbe öltözött.

Adventi korzó a Magyar utcától a várig. Csiszár Péter főszervezővel beszélgettünk.

Fotó: Kerekes István

Adventi korzó szombattól

– Hétfőn kezdtük meg az előkészületeket a Magyar utcán. A Városüzemeltető és Fenntartó Kft. az összes faházát kihozta a sétálóutcába, a helyi vendéglátósok a Jókai utcától a Magyar utca végéig kapnak helyet. A vár előtt lesz szintén két faház, ahol a mosonmagyaróvári Lions- és a Rotary-klubok gyűjtenek, illetve a vár udvarán belül szintén elhelyeztünk egy faházat, ott minden hét végén váltják a szervezetek egymást – emelte ki Csiszár Péter.

Hangsúlyozta: az első hét végén szombaton 5 órakor rajtol az esemény, de a második adventi hétvégétől már pénteken, szombaton és vasárnap is lesznek programok. Szintén ekkortól kezdődnek a lovagtermi előadások is az óvári várban.

Két színpadot állítanak fel, egyik a várnál, a másikat a Magyar utcán, mindkét helyszínen műsorokkal készülnek, és helyi közösségek mutatkozhatnak be. A Magyar és a Jókai utca találkozásánál található az adventi kapu, melyet még látogatásunkkor díszítettek, de ide érkezik a körhinta is. A magyaróvári várhidat arany fénybe borítják és az egyetemi fasort is feldíszítik.