A november 30-an rajtoló adventi programok miatt kért plusz forrást a Flesch Nonprofit Kft. a képviselő-testülettől, az idő szűkössége miatt rendkívüli testületi ülésen a napokban. A döntés előtt azonban a Fidesz frakció jelenlevő tagjai (ketten hiányoztak) kikapcsolták a szavazógépet, így nem volt meg a szavazáshoz elégséges képviselői szám. A múlt csütörtöki találkozó óta mindkét fél megosztotta a véleményét az üggyel kapcsolatan. A témában óriási a felháborodás.

Adventi korzó: lesz plusz forrás, jelentette be Balázs Endre alpolgármester, Szabó Miklós polgármester és Csiszár Péter, a Flesch Kft. ügyvezetője

Fotó: Kerekes István

Adventi korzó: kibővített program

A témában hétfőn sajtótájékoztatót hívtak össze, melyen Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármester, Balázs Endre alpolgármester és Csiszár Péter, a Flesch Kft. ügyvezetője bejelentette:

más forrásból teremtik elő a hiányzó 15 millió forintot és maradnak a tervnél,

miszerint az adventi hétvégéken a Magyar utca Jókai utcától a Habsburg-szoborig tartó szakaszát és a vár környékét ünnepre hangolják.

Szabó Miklós kiemelte: október elejétől dolgoznak azon, hogy méltó adventi rendezvényt szervezzenek. Felmerült helyszínként a Magyar utca és a vár környéke, végül egy hibrid megoldás született, mindkét terület bevonásával. Az egyetem mellett tárgyalásba kezdtek a helyi karitatív szervezetekkel és vendéglátókkal.

– Szeretnénk találkozási pontot teremteni a városlakók számára, az adventi hétvégék tartalmas eltöltésével – emelte ki Szabó Miklós, megjegyezve, hogy a már betervezett 13 millió forint mellé további 15 millió forintra lett volna szükség, ám a rendkívüli testületi ülésen az Árvay István vezette Fidesz-frakció kihátrált.

Nem adventi vásár

Balázs Endre hangsúlyozta: az Adventi korzó rendezvénysorozat megszervezéséhez még szükséges 15 millió forintot a kiemelt előirányzatok keretből biztosítják.

– Nem Béccsel vagy Győrrel akarunk versenyezni, életet szeretnénk hozni a Magyar utcába, évről-évre bővíteni a programsorozatot – húzta alá az alpolgármester. Szabó Miklós hozzátette: ez nem vásár, hanem korzó, programokkal, gasztronómiai kínálattal.

Csiszár Péter arról beszélt, hogy a plusz forrás az áram kiépítéséhez, biztonsági szolgálathoz, a rendezvénytechnikai költségekhez szükséges. Két színpaddal készülnek, egyik a várnál, a másik a Magyar utcán lenne, a programok keretében helyi közösségek mutatkozhatnak be. A Magyar utcán kapnának helyet a vendéglátók, lenne egy adventi körhinta, továbbá egy adventi kapu a Jókai utcánál, betlehem a templomnál. A Habsburg szoborhoz tervezik a Mindenki karácsonyfáját, amelyet a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. állítana fel. A várban lenne a civil udvar, ahová több civil szervezetet hívtak meg, a második színpad, de terveznek karácsonyfa díszítő versenyt, a magyaróvári hidat arany fénybe borítják és az egyetemi fasort is feldíszítik. Az adventi fényfestést a rendezvény helyszínein koncentrálnák, de Mosonban is lenne díszvilágítás.