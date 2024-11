Rászorulókat segítenek

Weiszné Sáling Éva, a mosoni karitász-csoport vezetője érdeklődésünkre elmondta: karácsony előtt közel 200 tartós élelmiszer csomagot készítenek a rászorulóknak, gyerekeknek.

– Fontosnak tartjuk munkánk során, hogy a karácsonyi csomagok átadásakor ne csak átadjuk az adományt, hanem beszélgessünk is a megajándékozottakkal. Hálásak vagyunk minden adományért, és köszönünk minden segítséget. Örömmel tapasztaltuk azok szeretetét, akik a jó cél érdekében nagylelkűen adományt adnak, és mi is megélhetjük a csomagok átadásánál, hogy milyen jó adni, és milyen jó az Isten ajándékozó szeretetét közvetíteni a nélkülözők felé. Tervezzük, hogy még idén a Gyermekek Átmeneti Otthonának tusfürdő, testápoló, gyerek fogkrém csomag összeállítását és átadását, valamint a Hajléktalan Szállóval is felvesszük a kapcsolatot, hogy milyen adományra lenne leginkább szükségük – emelte ki Weiszné Sáling Éva.