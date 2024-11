A Szent Márton Ház, mint minden esztendőben, idén is elindította az év végi programjait. Mindenszentek ünnepe és halottak napja előtt a Kreatív klubban sírcsokrok készültek rászorulók részére. Ezt követte novemberben az adománygyűjtés.

Az önkéntesek az adománygyűjtés fontos résztvevői, ők válogatják és szortírozzák a beérkezett ruhákat és más használati cikkeket.

Fotó: Bódvai Ildikó

Élelmiszer és ruha adománygyűjtés

- A névadónk karizmája adja a feladatot számunkra minden esztendőben, hogy a Szent Márton nap tájékán, „Adni jó!” programunk keretében a karitász csoportunk tartós élelmiszert és higiéniai szereket gyűjtsön a TESCO-ban. Ez most November 9-én és 10-én történt. Két nap alatt 42 banános láda adományt gyűjtöttünk össze, ami 10 ládával több, mint a tavalyi. Ebben liszt, cukor, rizs, olaj, keksz, tea, édesség, karácsonyi fűszerek, konzerv, tusfürdő, sampon, tisztító-, mosogató- és mosószer, valamint háztartási papíráru is van. A programban harminchárom felnőtt önkéntesünk, és tíz tanuló vett részt, ők a Líceum és a Szent Orsolya-gimnázium diákjai, akik ezt közösségi munkaként teljesítették - számolt be örömmel az eredményről Vigné Kovács Margit, a Szent Márton Házat fenntartó Határok Nélkül Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az önkéntesek az összegyűjtött adományokból, valamint Szent Erzsébet kenyérből készítették el az ajándékcsomagokat, amelynek első részét november 16-án, szombaton kiosztották.

- A hét második felében téli ruhagyűjtést tartottunk. Ide jó minőségű, mindennapi használatra alkalmas csecsemő, gyermek és felnőtt, férfi és női téli ruházatot vártunk. Érkeztek dzsekik, kabátok, pulóverek, pizsamák, zoknik, sapkák, cipők, csizmák, valamint törülközők és ágyhuzatok is. Az összegyűjtött ruhaneműből ezen a héten soproni rászorulóink válogathatnak. Azt követően a Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász részére, a Kárpátaljai Ferences Misszió javára, és a Somogy vármegyei Öreglak és környéke legszegényebbjeinek szállítjuk el az adományokat. Ez általában 4-5 nagyobb szállítóeszközt jelent. Kelet-Magyarországra visszük a korábban összegyűjtött kerékpárokat, ülésmagasítókat és gyermeküléseket is - sorolta Vigné Kovács Margit a következő napok eseményeit.